Порядка 400 курдских бойцов покинули район Манбиджа - Минобороны Сирии

Этот контент был опубликован 2 января 2019 г. 18:09

Стамбул. 2 января. ИНТЕРФАКС - Порядка 400 членов курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG) покинули район Манбиджа на севере Сирии и направились к восточному берегу реки Евфрат, сообщает в среду агентство САНА со ссылкой на заявление Минобороны Сирии.

"К настоящему моменту около 400 курдских бойцов покинули Манбидж", - говорится в сообщении.

В заявлении Минобороны Сирии отмечается, что все они покинули Манбидж в автоколонне, состоявшей из 30 автомобилей, "в соответствии с договоренностями о возвращении северных территорий Сирии к нормальной жизни с 1 января 2019 года".

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