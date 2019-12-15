Стамбул. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - Не менее 54 человек получили травмы и ранения в ходе столкновений с полицией во время антиправительственных акций протеста в Бейруте, сообщает в воскресенье BBC.

Примерно половину получивших ранения участников демонстраций госпитализировали.

Столкновения начались после того, как полиция попыталась разогнать демонстрантов, устроивших так называемую "сидячую забастовку" и попытавшихся передвинуться на площадь неподалеку от здания парламента. Стражи порядка применили против них слезоточивый газ и резиновые пули. Протестующие в ответ швыряли в них булыжники.

Один из участников демонстраций рассказал BBC, что акция носила мирный характер. "Все пели песни о том, что мы один народ, что мы все мирные, и вдруг какие-то молодые люди толкнули ограждения, которые нас разделили. Мы увидели невероятно большое количество полиции, которая нас разгоняла и начала применять слезоточивый газ. Не было причин для такой демонстрации силы", - рассказал он.

Против некоторых участников акции полиция применила физическую силу, некоторых задержали.

Демонстрации и беспорядки начались поздним вечером в субботу и продолжились в ночь на воскресенье. Они продолжаются в Ливане с октября и уже привели к отставке премьера Саада Харири. Однако переговоры о формировании нового правительства зашли в тупик.

Протестующие недовольны стагнацией экономики, ростом цен, высоким уровнем безработицы и коррупцией в правительстве.

1эф вв

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