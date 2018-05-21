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Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 16:22 21.05.2018 - 16:22

Кабул. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Посевы опийного мака в Афганистане в 2017 году достигли нового рекорда - 328 тыс. гектаров, что на 63% больше, чем годом ранее - 201 тыс. гектаров, сообщает Управление ООН по наркотикам и преступлениям (UNDOC).

Рекордный урожай опийного мака в 2017 году позволяет прогнозировать беспрецедентно высокий уровень производства героина, а именно 550-900 тонн наркотика экспортного качества (50-70% очистки), что создает новые вызовы как для Афганистана, так и для соседних стран центральноазиатского региона, являющихся транзитными для афганского наркотрафика, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте Управления.

Увеличение площади посевов опия и дальнейшего незаконного транзита опиатов в дальнейшем будут усиливать мятеж и нестабильность, приведут к увеличению финансирования террористических группировок в Афганистане, подчеркивается в сообщении.

В отчете UNDOC отмечается, что рекордно высокое производство опиума в Афганистане привело к стремительному росту "опиумной экономики" страны в 2017 году, которая оценивается в $4,1-6,6 млрд, что составляет 20-32% ВВП страны, тогда как легальный афганский экспорт товаров и услуг в 2016 году составил только 7% ВВП страны.

Опийный мак стал важнейшей частью афганской экономики и обеспечивает средства к существованию многим афганцам. В западных и северных регионах Афганистана опий выращивается в более чем одной трети селений. В восточных провинциях - более чем в 50% селений, а на юге страны - почти в 85% селений.

Эксперты UNDOC отмечают, что в 2017 году работы на посевах опийного мака в Афганистане были эквивалентны созданию до 354 тыс. полноценных рабочих мест для жителей сельских районов, говорится в отчете.

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