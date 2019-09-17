Этот контент был опубликован 17 сентября 2019 г. 23:45

Брюссель. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Европейский союз вновь заявляет, что все израильские поселения на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, являются незаконными в соответствии с международным правом, говорится в коммюнике официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

В документе, распространенном вечером во вторник в Брюсселе, указывается на то, что 15 сентября израильское правительство одобрило предложение о создании нового поселения Мевоот Йерихо, которое в настоящее время является форпостом в долине реки Иордан.

"Это решение следует за недавними заявлениями о возможной аннексии Иорданской долины и северной части Мертвого моря. Такие шаги, если они будут реализованы, станут серьезным нарушением международного права, поставят под угрозу жизнеспособность решения о сосуществовании двух государств, региональную стабильность и перспективы устойчивого мира", - подчеркивается в заявлении представителя ЕВС.

ЕС вновь призвал Израиль прекратить всякую поселенческую деятельность и демонтировать форпосты, построенные с марта 2001 года.

В заявлении отмечается, что ЕС "не признает никаких изменений границ до 1967 года, в том числе в отношении Иерусалима, кроме тех, которые были согласованы сторонами".

"ЕС будет продолжать внимательно следить за ситуацией, включая любые шаги в направлении возможной аннексии, и действовать соответствующим образом. Мы ожидаем, что обе стороны, включая любое будущее правительство Израиля, будут действовать в соответствии с международным правом", - отмечают в Брюсселе.

1ов тг

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