Посетивший Кабул Борис Джонсон призвал соседей Афганистана конструктивно влиять на ситуацию в стране
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Лондон. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Великобритании Борис Джонсон посетил в понедельник Афганистан, где провел переговоры с руководителями страны, сообщает британское внешнеполитическое ведомство.
"Глава МИД Борис Джонсон 25 июня посетил Кабул, чтобы выразить поддержку недавним успехам, достигнутым в Афганистане", - отмечается в сообщении министерства.
В нем отмечается, что британский министр встретился с президентом, премьером и главой МИД Афганистана.
Б.Джонсон приветствовал выдвинутое афганскими властями предложение о диалоге без предварительных условий с талибами.
"Я призываю все страны, имеющие влияние на Афганистан, особенно - его соседей, в этот важный (для урегулирования конфликта в Афганистане - ИФ) момент конструктивно использовать это влияние", - заявил он.
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Интерфакс