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Этот контент был опубликован 25 июня 2018 г. 19:21 25.06.2018 - 19:21

Лондон. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Великобритании Борис Джонсон посетил в понедельник Афганистан, где провел переговоры с руководителями страны, сообщает британское внешнеполитическое ведомство.

"Глава МИД Борис Джонсон 25 июня посетил Кабул, чтобы выразить поддержку недавним успехам, достигнутым в Афганистане", - отмечается в сообщении министерства.

В нем отмечается, что британский министр встретился с президентом, премьером и главой МИД Афганистана.

Б.Джонсон приветствовал выдвинутое афганскими властями предложение о диалоге без предварительных условий с талибами.

"Я призываю все страны, имеющие влияние на Афганистан, особенно - его соседей, в этот важный (для урегулирования конфликта в Афганистане - ИФ) момент конструктивно использовать это влияние", - заявил он.

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