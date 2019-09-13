Этот контент был опубликован 13 сентября 2019 г. 14:54

Париж. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Один из посетителей музея современного искусства Центра Помпиду бросился с ножом на полотно французского художника-концептуалиста Даниэля Бюрена и располосовал его, сообщило в пятницу французское издание Le Parisien.

О личности преступника не сообщается, однако известно, что он помещен под стражу.

По данным издания, он пройдет обследование в Институте судебной психиатрии французского МВД.

Сотрудники Центра Помпиду еще не подсчитали сумму нанесенного ущерба и никак не прокомментировали ситуацию.

Работы Даниэля Бюррена высоко оцениваются на рынке современного искусства.

В 2016 году одна из картин художника была продана на Международной выставке современного искусства за 1,2 млн евро.

Ранее в сентябре сообщалось, что у въезда на подземную парковку центра Помпиду был похищен дорожный знак с граффити, предписываемым известному британскому уличному художнику Бэнкси.

В пресс-службе Центра Помпиду предполагают, что злоумышленники спилили металлический указатель. В нем также отметили, что не являются владельцами этого предмета искусства.

Центр Помпиду - культурный центр, расположенный в четвертом округе Парижа. Главным образом, в нем представлено современное искусство. Решение о его создании было принято президентом Франции Жоржем Помпиду, который занимал пост главы французского государства с 1969 по 1974 год.

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