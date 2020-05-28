Этот контент был опубликован 28 мая 2020 г. 13:35

Берлин. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь МИД ФРГ Мигель Бергер в четверг вызвал посла России в Германии Сергея Нечаева для беседы о хакерских атаках, в которых подозревают россиян, сообщила представитель германского министерства.

"Госсекретарь МИД ФРГ Мигель Бергер сегодня приглашал посла Российской Федерации, господина Сергея Нечаева, для разговора в министерство. От имени федерального правительства он (ИФ - Бергер) самым жестким образом осудил хакерскую атаку на бундестаг", - сообщила представитель МИД.

1тф др

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции