Этот контент был опубликован 13 сентября 2019 г. 19:22

Иерусалим. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Результаты заключительных опросов, проводимых перед выборами в Кнессет, демонстрируют, что партия "Ликуд" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и оппозиционный альянс "Кахоль-Лаван" могут получить примерно равное количество мест в израильском парламенте.

Газета "The Jerusalem Post" под заголовком "Последние опросы предсказывают вторую тупиковую ситуацию" опубликовала итоги опроса организации Smith Research. Согласно этому опросу "Ликуд" сможет обеспечить себе 33 места в парламенте, а "Кахоль-Лаван" - 32 места. Еще 12 мест могут отойти партии "Общий список", девять - партии "Ямина", по восемь - партиям "Наш дом Израиль" и ШАС, семь - "Яхадут ха-Тора", шесть - "Демократическому союзу" и пять альянсу "Лейборист-Гешер".

Таким образом, правоцентристский блок, к которому относится партия Нетаньяху, может получить 57 голосов, а левоцентристский блок, куда входит "Кахоль-Лаван" - 55 мест. Обе партии не набирают 61 места, составившего бы абсолютное большинство в Кнессете.

Газета "The Times of Israel" со ссылкой на опрос израильской государственной телерадиокомпании Kan отмечает укрепление позиций "Кахоль-Лаван". По данным газеты, оппозиционной партии может достаться 33 места, а "Ликуду" - 31 место.

Выборы в Кнессет пройдут 17 сентября 2019 года.

После выборов Кнессет президент Израиля поручает лидеру одной из партий формирование правительства. Правительство должно одобрить абсолютное большинство членов Кнессета - то есть минимум 61 человек из 120.

Сентябрьским досрочным выборам предшествовал самороспуск израильского парламента. На такой шаг в Кнессете пошли в связи с тем, что Нетаньяху по итогам прошлых выборов не смог сформировать правящую коалицию.

В ходе апрельских выборов в Израиле основные конкурирующие партии - правая партия Нетаньяху "Ликуд" и левая оппозиционная "Кахоль-Лаван" - получили одинаковое количество мест в Кнессете, по 35.

В опросе Smith Research приняли участие 650 респондентов. В опросе Kan - 1360 человек.

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