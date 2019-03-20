Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 18:03

Вашингтон. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что последний оплот боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) будет ликвидирован в Сирии к вечеру, сообщает в среду журналист американского телеканала CBS.

Президент США показал журналистам две карты: на одной из них помечены красным цветом места нахождения ИГ в Сирии в день его избрания, а на другой - лишь один оплот ИГ на данный момент.

По словам Д.Трампа, этот последний оплот террористов "будет ликвидирован к вечеру".

1тэ ар

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