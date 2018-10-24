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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 16:12 24.10.2018 - 16:12

Рим. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Глава правительства Италии Джузеппе Конте заявил, что инцидент в римском метро с участием российских болельщиков команды ЦСКА мог привести к более серьезным последствиям, передает в среду агентство АНСА.

"Последствия (обрушения эскалатора - ИФ) могли быть еще серьезнее", - приводит агентство слова Дж.Конте.

В свою очередь, глава римской полиции Гуидо Марино отметил, что "футбольные фанаты проигнорировали все рекомендации, которые им за последние дни дали итальянская полиция и российское консульство".

По его словам, фанаты не собрались в том месте, где ранее проходил их сбор - на улице Пьяцалле-делле-Канестре, откуда они могли безопасно добраться до Олимпийского стадиона.

Ранее в среду глава МВД Италии Маттео Сальвини возложил вину за инцидент в римском метро на болельщиков, заявив, что они устроили беспорядки и находились в состоянии алкогольного опьянения.

23 октября итальянское посольство в Москве сообщило, что до 30 болельщиков российского футбольного клуба ЦСКА пострадали в результате аварии эскалатора в римском метро. Более 10 человек были доставлены в больницы с травмами, в том числе с тяжелыми.

Неполадки эскалатора произошли накануне на станции метро "Репубблика" в часы наибольшей загруженности метро - около 19:00 по местному времени (20:00 мск). По словам очевидцев, речь шла об обрушении эскалатора.

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