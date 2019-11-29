Этот контент был опубликован 29 ноября 2019 г. 12:53

Брюссель. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Союзники по НАТО будут уделять значительное внимание теме последствий прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы договорились, что наш ответ на нарушение Россией ДРСМД будет лежать в сфере обороны, будет взвешенным и согласованным. И это будет важным элементом нашей работы в предстоящие месяцы", - сказал Столтенберг в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе.

Столтенберг сообщил, что отношения с Россией станут одной из тем саммита НАТО, который состоится на следующей неделе в Лондоне. "Мы также обсудим Россию и будущее режима контроля над вооружением", - заявил Столтенберг.

Ранее генсек заявлял, что в альянсе сожалеют о прекращении действия ДРСМД, но в то же время ведут дискуссии о дальнейших шагах, включая возможные новые меры по контролю над вооружениями.

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