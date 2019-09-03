Пекин. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Торговая война Вашингтона и Пекина оказывает все более серьезное давление на мировую экономику, и проявляется это различным образом - от ослабления доверия к экономике среди небольших американских компаний до сокращения объемов торговли между азиатскими промышленными предприятиями и ухудшения бизнеса экспортно ориентированных компаний в Европе.

Как сообщалось, 1 сентября 2019 года в США вступили в силу новые пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью $110 млрд в год, включая одежду и электронику. В Китае с этого же дня начали действовать ответные сборы за ввоз в страну американской продукции, в том числе соя-бобов, нефти и фармацевтической продукции.

В понедельник Пекин сообщил, что подал жалобу на новые американские пошлины во Всемирную торговую организацию (ВТО).

15 декабря должны вступить в силу 15%-ные пошлины на товары китайского экспорта, включая смартфоны, лэптопы, игрушки и видеоигры, на общую сумму $156 млрд в год.

Торговые переговоры США и Китая зашли в тупик в конце мая и до сих пор не возобновились. По данным Bloomberg, Вашингтон и Пекин пока так и не смогли согласовать условия перезапуска переговоров. Источники агентства сообщают, что Штаты предлагали Китаю установить определенные параметры следующего раунда переговоров, однако это предложение осталось без ответа, в то время как представители КНР предлагали Вашингтону отказаться от введения новых пошлин, но не нашли поддержки.

Неспособность двух стран согласовать график будущих переговоров усиливает пессимизм в отношении перспектив мировой экономики.

Уровень доверия к экономике США в небольших американских компаниях в августе упал до минимума с ноября 2012 года, свидетельствуют результаты проведенного The Wall Street Journal опроса, в котором приняли участие представители более 670 компаний.

Доля респондентов, ожидающих ухудшения экономических условий в следующие 12 месяцев, в августе выросла до 40% по сравнению с 29% в июле и 23% в августе прошлого года.

В Японии промышленные предприятия сократили капиталовложения впервые за два года на фоне резкого снижения объемов экспорта в Китай. Во втором квартале капиталовложения упали на 6,9%. Тем временем Южная Корея сообщила о снижении экспорта в Китай в августе на 21,3% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

Новые пошлины приводят к росту расходов международных компаний, которые вынуждены искать возможности для того, чтобы каким-то образом компенсировать их увеличение. Более того, неопределенность в отношении перспектив переговоров США и Китая затрудняет компаниям дальнейшее планирование, пишет The Wall Street Journal.

Как Япония, так и Южная Корея отмечают, что последствия торгового спора являются особенно болезненными для таких сфер, как производство электронных компонентов и сырьевых материалов, которые китайские компании покупают для создания конечной продукции, экспортируемой впоследствии в том числе и в США.

Опросы менеджеров по закупкам в Японии, Тайване, Южной Корее и Индонезии указали на снижение производственной активности в августе. В Европе спад активности в промсекторе был наиболее ощутим в Германии, являющейся экспортным локомотивом региона и ведущим глобальным поставщиком машинного оборудования.

"Торговые войны и пошлины - это тот фактор, который вызывает наибольшее беспокойство у производителей, и эскалация глобальной торговой войны в августе провоцирует дальнейший уход инвесторов от рисков", - отмечает экономист IHS Markit Крис Уильямсон.

Представители бизнеса по всему миру вынуждены задаваться вопросами о том, будут ли США и Китай вводить новые пошлины, насколько значительными они могут быть и как долго будут действовать, поскольку связанная с этим неопределенность затрудняет планирование и негативно сказывается на их бизнесе.

"Все это удручает, истощает и деморализует, - говорит Сьюзан Уайт Моррисей, основатель бренда изделий из кашемира White+ Warren. - Мои сотрудники хотят знать, что делать дальше. Возможно, это первый раз за всю мою карьеру, когда я не могут дать ответы".

Тарифы, введенные этим летом, сократили прибыль ее от продажи выпускаемых в Китае кашемировых изделий на 50%.

"Очень сложно скорректировать стоимость продукции в соответствии с повышением пошлин, однако это еще труднее, когда нет определенности относительно того, как ситуация будет развиваться в будущем, - говорит глава отдела потребительских опросов в Мичиганском университете Ричард Кёртен. - Для небольших компаний это означает более осторожное отношение к инвестициям и найму сотрудников".

Тем временем, президент США Дональд Трамп отвергает все обвинения в том, что его торговая политика негативно сказывается на американской экономике. Он считает, что проблемы компаний связаны с "плохим управлением", и призывает Федеральную резервную систему (ФРС) снизить ставку, чтобы поддержать экономику.

Служба финансово-экономической информации

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