Этот контент был опубликован 10 октября 2019 г. 17:46

Брюссель. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини призвала Турцию немедленно прекратить наступательную операцию в Сирии, потому что последствия, по ее словам, будут крайне негативными для всего Средиземноморского региона.

"Мы все видим, что наш общий регион сегодня все еще сталкивается со многими вызовами, с которыми сталкивался пять лет назад. Слишком много кризисов все еще не урегулировано", - сказала она, выступая в четверг в Барселоне на 4-м Региональном форуме Союза для Средиземноморья.

"Сирия, - подчеркнула она, - переживает очередную эскалацию насилия, последствия которой, по нашему мнению, будут крайне негативными для всех нас, и именно поэтому мы призываем немедленно прекратить военную интервенцию в Северо-Восточной Сирии".

Но многое в Средиземномоском регионе, по мнению Могерини, изменилось в лучшую сторону. Например, общая экономическая ситуация, территориальное поражение игиловцев (ИГ, запрещена в РФ - ИФ), прогресс балканских стран на пути в ЕС, меньше мигрантов гибнет в Средиземном море.

"У нашего региона огромный человеческий и экономический потенциал, и очень часто только трансграничное сотрудничество может раскрыть его", - подчеркнула глава дипломатии ЕС.

Текст выступления Могерини распространила Европейская внешнеполитическая служба в Брюсселе.

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