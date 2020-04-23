Этот контент был опубликован 23 апреля 2020 г. 19:03

Брюссель. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Председатель Европарламента (ЕП) Давид Сассоли, выступивший в четверг по видеосвязи перед главами государств и правительств Евросоюза перед открытием их видеоконференции по выходу из кризиса COVID-19, заявил, что ситуация в ЕС призывает к единству.

"Европейский рынок - это единый рынок. Если восстановление не осуществлять вместе, не может быть и речи о восстановлении экономик, которые тесно взаимосвязаны и чрезвычайно взаимозависимы", - сказал Сассоли.

Отметив, что пандемия коронавируса затронула некоторые государства-члены больше, чем другие, Сассоли подчеркнул: "Пришло время отказаться от логики "каждый за себя" и выдвинуть на первый план солидарность, которая лежит в основе европейского проекта".

Напоминая принятую на днях резолюцию Европарламента, его председатель заявил, что необходима солидная инвестиционная программа для стимуляции восстановления европейской экономики.

При этом Сассоли указал на то, что "необходимые главные инвестиции должны финансироваться значительно усиленным долгосрочным бюджетом ЕС, существующими европейскими фондами, а также инновационными финансовыми инструментами, в частности, облигациями восстановления, которые будут гарантироваться европейским бюджетом".

Глава ЕП также считает необходимым привлекать новые ресурсы ЕС, такие как налог на цифровые услуги, налог на неперерабатываемый пластик и сборы от системы торговли квотами на эмиссию парниковых газов.

По мнению Сассоли, к восстановлению нужно будет приступать без промедления, потому что "граждане, предприятия и местные сообщества должны немедленно располагать необходимыми ресурсами для сохранения экономической и социальной структуры территорий".

В Брюсселе проходит виртуальный саммит Евросоюза на котором его лидеры предпринимают очередную попытку преодолеть разногласия по поводу роли ЕС в послекризисном восстановлении экономик его государств-членов.

Центральное место занимает вопрос о создании Европейского фонда восстановления, по которому остаются острые противоречия между условными "севером" и "югом" ЕС.

Дебаты идут по проблеме "обобществления государственного долга" в форме выпуска "евробондов", обеспеченных Евросоюзом в целом, на чем настаивают "южные" страны ЕС. По этому вопросу консенсуса нет, сообщил журналистам накануне саммита высокопоставленный европейский чиновник. Он отметил, что даже сам этот термин исключен из документов, чтобы избежать лишнего раздражения. Но сама идея, тем не менее, продвигается.

Парижская "Фигаро" сообщила в минувшую среду со ссылкой на Елисейский дворец, что для согласования масштабного плана экономического восстановления после пандемии COVID-19 понадобится еще несколько недель.

"Нужна будет физическая встреча глав государств и правительств, чтобы его (план) утвердить, может быть, в июне", - привело издание мнение канцелярии французского президента.

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