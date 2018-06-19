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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 13:50 19.06.2018 - 13:50

Берлин. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Наблюдательный совет Volkswagen освободил от должности руководителя компании Audi Руперта Штадлера, арестованного в связи с делом о фальсификации данных о вредных выбросах дизельных двигателей, и назначил временным главой правления Абрахама Шота, сообщила во вторник пресс-служба Volkswagen.

"Наблюдательный совет акционерного общества Volkswagen во вторник выполнил просьбу председателя правления Руперта Штадлера освободить его от обязанностей члена правления Volkswagen", - сказано в сообщении пресс-службы.

Временно должность главы правления займет Абрахам Шот, сообщает компания.

По данным пресс-службы, Р.Штадлера освободили от должности "до выяснения обстоятельств дела, которое привело к его аресту".

Р.Штадлер занимал должность главы правления компании с 1 января 2010 года. А.Шот работает в концерне с 2011 года, с 1 сентября 2017 года А.Шот отвечает в правлении Audi за распространение и маркетинг.

Прокуратура на прошлой неделе предъявила Audi обвинения в связи с дизельным скандалом, так называемым "дизельгейтом" и провела обыски в домах Р.Штадлера и одного из членов совета директоров концерна.

Пресс-служба уточняет, что ордер на арест был приведен в исполнение из-за опасений правоохранительных органов, что подозреваемый избежит следствия.

Прокуратура обвиняет Р.Штадлера и еще одного члена правления компании в обмане и манипуляциях с программным обеспечением дизельных моторов автомобилей. Автомобили были снабжены программным обеспечением, которое при контроле показывал меньший уровень вредных выбросов, чем в действительности.

Речь идет о дизельных двигателях типа ЕА 189 объемом 1,2, 1,6 и 2,0 литра. С 2009 года в США и ЕС было продано примерно 220 тысяч автомобилей, оснащенных такими моторами.

С конца 2015 года шесть членов правления Audi покинули свои должности, призывы подать в отставку звучали и в отношении Р.Штадлера.

Компания Audi, штаб-квартира которой находится в городе Ингольштадт, принадлежит автоконцерну Volkswagen.

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