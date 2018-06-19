После ареста главы Audi Штадлера концерн временно возглавил Абрахам Шот
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Берлин. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Наблюдательный совет Volkswagen освободил от должности руководителя компании Audi Руперта Штадлера, арестованного в связи с делом о фальсификации данных о вредных выбросах дизельных двигателей, и назначил временным главой правления Абрахама Шота, сообщила во вторник пресс-служба Volkswagen.
"Наблюдательный совет акционерного общества Volkswagen во вторник выполнил просьбу председателя правления Руперта Штадлера освободить его от обязанностей члена правления Volkswagen", - сказано в сообщении пресс-службы.
Временно должность главы правления займет Абрахам Шот, сообщает компания.
По данным пресс-службы, Р.Штадлера освободили от должности "до выяснения обстоятельств дела, которое привело к его аресту".
Р.Штадлер занимал должность главы правления компании с 1 января 2010 года. А.Шот работает в концерне с 2011 года, с 1 сентября 2017 года А.Шот отвечает в правлении Audi за распространение и маркетинг.
Прокуратура на прошлой неделе предъявила Audi обвинения в связи с дизельным скандалом, так называемым "дизельгейтом" и провела обыски в домах Р.Штадлера и одного из членов совета директоров концерна.
Пресс-служба уточняет, что ордер на арест был приведен в исполнение из-за опасений правоохранительных органов, что подозреваемый избежит следствия.
Прокуратура обвиняет Р.Штадлера и еще одного члена правления компании в обмане и манипуляциях с программным обеспечением дизельных моторов автомобилей. Автомобили были снабжены программным обеспечением, которое при контроле показывал меньший уровень вредных выбросов, чем в действительности.
Речь идет о дизельных двигателях типа ЕА 189 объемом 1,2, 1,6 и 2,0 литра. С 2009 года в США и ЕС было продано примерно 220 тысяч автомобилей, оснащенных такими моторами.
С конца 2015 года шесть членов правления Audi покинули свои должности, призывы подать в отставку звучали и в отношении Р.Штадлера.
Компания Audi, штаб-квартира которой находится в городе Ингольштадт, принадлежит автоконцерну Volkswagen.
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Интерфакс