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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 22:44 12.06.2018 - 22:44

Брюссель. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Одним из важнейших направлений сотрудничества Евросоюза с НАТО высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Федерика Могерини считает противостояние гибридным угрозам.

"Особенно после атаки в Солсбери Европейский совет призвал к усилению действий ЕС по кибербезопасности, стратегической коммуникации и контрразведке, но также - при этом в тесном сотрудничестве с НАТО - по химическим, биологическим, радиологическим и ядерным проблемам. В настоящее время мы работаем над решением этих задач", - сказала глава дипломатии ЕС, выступая во вторник на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Она сообщила, что новые предложения ее ведомства будут отражены в трех документах, которые планируется представить Европейскому совету 28-29 июня: совместном сообщении о последующей деятельности по итогам Солсбери, совместном докладе о ходе осуществления 22 совместных действий ЕС-НАТО по гибридным угрозам и 15-м докладе о ходе работы над союзом безопасности.

"Наши сотрудники в Евросоюзе и НАТО ежедневно работают вместе над гибридными угрозами в различных контекстах", - отметила Ф.Могерини.

Она объявила, что следующие параллельные и скоординированные учения ЕС-НАТО состоятся в ноябре следующего года, и, как и в прошлом году, будут основываться на гибридном сценарии и будут направлены на синхронизацию реакции на кризис Евросоюза и Североатлантического альянса.

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