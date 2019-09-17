*** Помпео отправляется на переговоры в Саудовскую Аравию

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Вашингтон. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Вице-президент США Майк Пенс, комментируя атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявил во вторник о готовности США обеспечить защиту своих интересов и союзников в регионе.

"В связи с атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии, произошедшими в минувшие выходные, я вам обещаю: мы готовы. Как говорили президент (США Дональд Трамп - ИФ), мы не хотим войны с кем-либо. Но США готовы... защитить наши интересы и наших союзников в регионе. Не ошибитесь на этот счет", - сказал он во время выступления в Фонде "Наследие".

При этом он упомянул, что во вторник госсекретарь США Майк Помпео отправляется в Саудовскую Аравию для обсуждения сложившейся ситуации.

"Госсекретарь США едет сегодня в Саудовскую Аравию, чтобы обсуждать ответ (на произошедшее - ИФ)", - сказал Пенс.

В то же время вице-президент не стал напрямую возлагать ответственность за произошедшее на Иран и отметил, что расследование нападения продолжается.

"Если Иран совершил эту недавнюю атаку, чтобы надавить на президента Трампа и заставить его отступить, то у него ничего не выйдет", - отметил Пенс.

В то же время он повторил позицию Вашингтона, что Иран является государством-спонсором терроризма и главнейшей угрозой на Ближнем Востоке. Пенс упомянул, что Иран саботировал поставки энергоресурсов по морским путям в регионе, а также тренировал йеменских повстанцев-хуситов, запустивших, по словам вице-президента, более сотни беспилотников против целей в Саудовской Аравии.

При этом он напомнил, что теперь США, на фоне складывающейся ситуации, менее подвержены угрозам в сфере поставок энергоресурсов, чем когда-либо раньше.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, причем согласно их заявлениям, в ходе атаки они использовали 10 беспилотников. Однако США усомнились в причастности хуситов и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

В то же время телеканал CNN ранее сообщал со ссылкой на неназванного сотрудника администрации США, что угол атаки, количество точек удара, а также другая информация, которой располагают США, позволяет им предположить, что атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии были осуществлены из Ирана или Ирака.

Затем, во вторник, CNN передал со ссылкой на источник, что американские и саудовские следователи "с очень большой степенью вероятности" определили: нападение на нефтяные объекты Саудовской Аравии было произведено с военной базы на территории Ирана, расположенной на границе с Ираком. При этом, по версии следователей, при атаке использовались крылатые ракеты.

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