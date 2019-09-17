Этот контент был опубликован 17 сентября 2019 г. 17:57

Вашингтон. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Вице-президент США Майк Пенс, комментируя атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявил во вторник о готовности США обеспечить защиту своих интересов и союзников в регионе.

"В связи с атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии, произошедшими в минувшие выходные, я вам обещаю: мы готовы. Как говорили президент (США Дональд Трамп - ИФ), мы не хотим войны с кем-либо. Но США готовы... защитить наши интересы и наших союзников в регионе. Не ошибитесь на этот счет", - сказал он во время выступления в Фонде "Наследие".

(ПОСЛЕДУЕТ)

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