Этот контент был опубликован 7 мая 2020 г. 17:48

Париж. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Цель выхода Франции из изоляции в том, чтобы население смогло жить в условиях присутствия коронавируса, научиться оберегаться, заявил в четверг премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

"Потому что столь долго, сколько у нас не будет ни вакцины, ни метода лечения, ни коллективного иммунитета, единственный способ жить - это защищаться, скрупулезно соблюдая комплекс постоянно напоминаемых мер физического дистанцирования, гигиены, защиты", - сказал Филипп, выступая в своей резиденции - Матиньонском дворце - в окружении членов правительства с разъяснением начала выхода из режима изоляции, запланированного на 11 мая.

Французские телеканалы вели прямую трансляцию.

"Постепенная отмена изоляции может быть начата в ближайший понедельник, 11 мая", - подтвердил французский премьер.

По его словам, это "новый этап в борьбе против эпидемии". Он видит в этом "хорошую новость для Франции, для французов".

"Мы начнем с понедельника очень постепенный процесс, который продлится, минимум, несколько недель", - объяснил глава французского правительства.

Притом, что власти считают возможным в целом начать этот процесс, "в некоторых департаментах результаты не так хороши, как надеялись". "Страна разделена надвое", - констатировал Филипп.

Он сообщил, что в большей части Франции, в "зеленой" зоне эпидемиологическая волна удержана, и, если так продлится, то там очередной этап отмены ограничений можно предусматривать на начало июня с открытием лицеев, кафе, ресторанов.

И наоборот, в департаментах "красной" зоны, в регионе Иль-де-Франс, в заморском департаменте Майотта отмечается, хоть и незначительное, продолжение распространения коронавируса, пояснил премьер. "Вот почему мы будет проявлять особую бдительность. На Майотте мы задерживаем начало отмены изоляции. В Иль-де-Франс мы можем начать с учетом этой тенденции. Но, принимая во внимание, что вирус распространяется, что этот регион плотно населен, мы предъявим усиленные требования дисциплины", - объявил Филипп.

Он также отметил, что с 11 мая будет необходима справка от работодателя для перемещения в общественном транспорте.

"По меньшей мере, три первые недели мы будем требовать очень строгого соблюдения правил (на транспорте - ИФ), и я не исключаю, что мы примем дополнительные меры", - предупредил глава правительства.

Премьер особо остановился на защите от эпидемии наиболее уязвимых категорий населения - людей пожилого возраста и лиц, страдающих рядом хронических заболеваний.

"После 11 мая не будет обязательной изоляции для уязвимых лиц даже в Иль-де-Франс", - сказал глава правительства.

Вместе с тем он призвал эти категории населения особенно строго, не менее строго, чем в начальный период изоляции, соблюдать защитные меры ради своей безопасности и безопасности других.

"Цель в том, чтобы мы смогли жить с этим вирусом", - подчеркнул Филипп.

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