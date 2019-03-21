Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 5:28

Вашингтон. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Компания Boeing продолжает разработку, тестирование и обновление программного обеспечения (ПО) для самолетов семейства 737 MAX и решение проблем, связанных с системой Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS, "Увеличение характеристик системы маневрирования"), сообщила Ассоциация пилотов авиакомпании Southwest Airlines.

По ее оценкам, внедрение нового ПО потребует переподготовки всех пилотов, летающих на Boeing 737 MAX, в настоящее время авиакомпания прилагает усилия, чтобы получить для этого дополнительные материалы и документы.

Boeing занялся совершенствованием системы MCAS уже после аварии самолета индонезийской авиакомпании Lion Air в октябре прошлого года. Решение проблемы приобрело особую актуальность и срочность после крушения на прошлой неделе лайнера в Эфиопии.

Представитель Boeing сообщил, что переподготовка пилотов будет организована производителем, однако не раскрыл детали того, как и когда это планируется осуществить.

Как сообщалось, минтранс США проводит расследование в отношении того, на каком основании американское Управление гражданской авиации санкционировало эксплуатацию самолетов Boeing-737 семейства МАХ.

Расследование касается, главным образом, системы MCAS.

По данным властей, именно эта система могла стать причиной катастроф в Индонезии и Эфиопии. Ее внедрение стало необходимым из-за особенностей конструкции нового "Боинга".

737 MAX получил новые двигатели, оказавшиеся чуть большего диаметра и большей мощности, чем на предшественнике 737-800 NG. Их пришлось вынести вперед и немного поднять, что изменило поведение самолета в воздухе, и у него появилась тенденция к "кабрированию" - он стал как бы немного "задирать нос".

Такое поведение самолета в воздухе надо было как-то исправлять, потому что неконтролируемое кабрирование может привести к потере скорости, а это чревато сваливанием и пилотам требовалось слегка опускать нос лайнера.

1гк гс

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