Этот контент был опубликован 16 апреля 2020 г. 12:35

Лондон. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Эксперты в области психического здоровья предупреждают о необходимости подготовиться к кризису, связанному с ментальными расстройствами у людей во всем мире после завершения пандемии коронавируса, пишет газета The Independent со ссылкой на заявления медиков и опрос компании Ipsos Mori.

"Социальная изоляция, одиночество, тревога о здоровье, стресс, экономический упадок - это идеальные условия для возникновения психических проблем", - заявил один из авторов журнала Lancet Psychiatry, профессор Рори О'Коннор из Университета Глазго.

"Если мы ничего не предпримем, то мы можем столкнуться с ростом ментальных расстройств, таких как тревога, депрессия, а также с ростом проблемного поведения - алкоголизмом, наркоманией, травлей в интернете, азартными играми. Мы также можем столкнуться с ростом бездомности и большим числом разрывом отношений в парах. Масштабы этих проблем слишком серьезны, чтобы их игнорировать, как с точки зрения влияния на жизнь отдельного человека, так и их воздействия на широкую общественность", - подчеркнул он.

Согласно опросу компании Ipsos Mori, проведенному среди 1099 человек, более половины опрошенных уже заявили о тревоге и страхе из-за пандемии коронавируса.

Группа экспертов, среди которых психиатры, психологи, нейробиологи и неврологи Британии, призвали руководство страны проводить регулярный мониторинг состояния психического здоровья британцев, чтобы оценить степень грядущей проблемы.

Газета Independent напоминает, что после эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году на 30% возросло число самоубийств среди людей старше 65 лет, о ментальных проблемах заявляли около 29% работников сфера здравоохранения.

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