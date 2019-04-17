Этот контент был опубликован 17 апреля 2019 г. 17:52

Мадрид. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Бывший президент Перу Алан Гарсия скончался в больнице, куда попал после того, как выстрелил в себя при задержании, сообщает агентство ЭФЭ.

Политик умер во время хирургической операции.

Ранее в среду А.Гарсия выстрелил в себя, когда его попытались задержать полицейские по обвинениям в коррупции. Инцидент произошел в доме экс-президента в Лиме. А.Гарсия выстрелил себе в шею.

А.Гарсия занимал должность президента Перу дважды: в 1985-1990 и 2006-2011 годы.

В Перу А.Гарсию подозревают в получении взяток от бразильской компании Odebrecht. В Латинской Америке эта компания потратила сотни миллионов долларов на подкуп высокопоставленных чиновников, министров и президентов для получения выгодных госконтрактов.

В марте 2018 года президент Перу Педро Пабло Кучински объявил о решении покинуть свой пост после угрозы импичмента. Скандал, приведший к попытке импичмента П.Кучински в декабре, разгорелся после публикации информации о том, что две связанные с ним фирмы получали крупные суммы денег от бразильской строительной компании Odebrecht.

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