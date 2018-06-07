После саммита лидеров с КНДР в Сингапуре госсекретарь США отправится в Пекин и проведет переговоры с Южной Кореей и Японией
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Вашингтон. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь Майк Помпео планирует после саммита лидеров США и КНДР в Сингапуре провести переговоры с Японией и Южной Кореей, а также посетить Китай для предоставления обновленной информации.
"После саммита я отправлюсь на встречу с моими японскими и южнокорейскими коллегами, чтобы продолжить координацию с ними", - сказал он журналистам в Белом доме.
М.Помпео также рассказал, что "сделает остановку в Пекине после сингапурского саммита".
"Я представлю им обновленную информацию и подчеркну необходимость осуществления всех санкций, введенных в отношении Северной Кореи" - сообщил он.
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Интерфакс