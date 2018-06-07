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Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 23:11 07.06.2018 - 23:11

Вашингтон. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь Майк Помпео планирует после саммита лидеров США и КНДР в Сингапуре провести переговоры с Японией и Южной Кореей, а также посетить Китай для предоставления обновленной информации.

"После саммита я отправлюсь на встречу с моими японскими и южнокорейскими коллегами, чтобы продолжить координацию с ними", - сказал он журналистам в Белом доме.

М.Помпео также рассказал, что "сделает остановку в Пекине после сингапурского саммита".

"Я представлю им обновленную информацию и подчеркну необходимость осуществления всех санкций, введенных в отношении Северной Кореи" - сообщил он.

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