Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 11:45

Мадрид. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - В Испании вновь наметился рост количества летальных исходов из-за осложнений вследствие заражения коронавирусом COVID-29, констатирует во вторник министерство здравоохранения страны.

По его данным, за минувшие 24 часа в Испании скончались 743 пациента, в то время как на протяжении прошедших четырех дней наблюдался постоянный спад по этому показателю.

В министерстве отметили, что всего в Испании сейчас насчитывается более 140 тыс. инфицированных, из которых 13,8 скончались.

Выздоровели 43 тыс. человек.

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