Этот контент был опубликован 5 февраля 2020 г. 14:34

(повтор с уточнением выходных данных)

Стамбул. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в среду отмечает свой день рождения и, в частности, получил поздравления от европейских дипломатов, сообщают турецкие СМИ.

Постпреды стран ЕС в Турции по этому случаю во время рабочей встречи с министром взяли слово, чтобы поздравить его с праздником, и хором исполнили ему песню "Happy Birthday".

На видеозаписи со встречи видно, как дипломаты во время заседания встают со своих мест и вместе начинают петь, а затем преподносят подарок.

Постпреды попросили Чавушоглу открыть подарок при них, пояснив, что речь идет об украшении с "османским символом процветания".

Главе МИД Турции в среду исполняется 52 года.

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