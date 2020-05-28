Этот контент был опубликован 28 мая 2020 г. 11:56

Лондон. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Посольство Великобритании в Пхеньяне временно закрыто, сотрудники дипмиссии покинули КНДР, сообщил британский посол в этой стране Коли Крукс.

"Британское посольство в Пхеньяне временно закрылось 27 мая 2020 года и весь дипломатический состав покинул КНДР на данный момент", - написал Крукс в Twitter.

По данным базирующегося в Сеуле портала NK News, сотрудники дипмиссии пересекли сухопутную границу Северной Кореи с Китаем, поскольку авиарейсы пока не осуществляются из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Представитель МИД Великобритании сообщил британскому изданию The Daily Mirror, что решение о закрытии посольства было принято в связи с тем, что "ограничения на въезд в страны сделали невозможным ротацию сотрудников и поддержание рабочей деятельности посольства".

В марте ряд стран, в том числе Германия и Франция, отозвали свои дипмиссии из КНДР на фоне пандемии коронавируса.

В КНДР ранее заверяли, что на территории страны не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.

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