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Москва/Лондон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Посольство Великобритании в России объявило в среду, что его ключевым приоритетом на ближайший месяц станет обеспечение безопасности британских болельщиков, приехавших в РФ на Чемпионат мира по футболу.

"Мы тесно работаем с нашими ключевыми партнерами и продолжаем успешное сотрудничество между правоохранительными органами двух стран для того, чтобы добиться гарантий безопасности и удовольствия от турнира", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице посольства в "Фейсбуке".

В сообщении отмечается, что представительства британской дипмиссии будут работать для оказания помощи гражданам во всех городах, где проводятся матчи с участием сборной Англии по футболу.

Чемпионат мира по футболу пройдет в ряде российских городов с 15 июня по 14 июля 2018 года.

Матчи группового этапа с участием английской сборной пройдут 18, 24 и 28 июня в Волгограде, Нижнем Новгороде и Калининграде.

В ходе Чемпионата Европы 2016 года, который проходил во Франции, в день матча между сборными Англии и России начались беспорядки с участием болельщиков из двух стран. В результате стычек в Марселе пострадали 13 человек, один гражданин Великобритании погиб. Тогда марсельская полиция была вынуждена применить слезоточивый газ, чтобы остановить беспорядки.

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Интерфакс