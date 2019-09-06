Этот контент был опубликован 6 сентября 2019 г. 23:34

Берлин. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Посольство России в Германии находится в контакте с полицией по поводу пожара на грузовом судне Kelly ("Келли") с россиянами на борту, сообщил журналистам представитель пресс-службы посольства в пятницу.

"Консульские сотрудники в контакте с германскими правоохранительными органами", - сказал представитель посольства.

Ранее агентство "Дпа" сообщило, что утром в пятницу на борту судна, которое двигалось по река Эльба, произошел пожар, погиб один человек, двое членов экипажа получили ожоги. По информации агентства, судно двигалось под флагом Мальты, на борту было 11 россиян и один гражданин Украины. Судно шло из Роттердама в направлении Калининграда.

Пострадавших на вертолете отправили в клинику в Гамбурге. Пожар, по предварительным данным, произошел в машинном отделении судна, оно двигалось без груза.

В настоящее время "Келли" находится в порту города Брунсбюттель, сообщает агентство.

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