Этот контент был опубликован 20 ноября 2019 г. 3:10

Вашингтон. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Российские дипломаты встретились в американском СИЗО с экстрадированным из Израиля в США гражданином России Алексеем Бурковым, который обвиняется в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег, сообщили в Посольстве РФ в США.

"Сотрудники посольства посетили в СИЗО города Александрии, штат Вирджиния, экстрадированного из Израиля в США россиянина А.Буркова", - говорится в распространённом комментарии российской дипмиссии.

Отмечается, что посольство "находится в постоянном контакте с Алексеем, его родственниками и адвокатом".

"Оказываем нашему гражданину все необходимое консульско-правовое содействие. Будем добиваться соблюдения его законных прав и интересов", - подчёркивается в сообщении.

Ранее в Минюсте США сообщили, что "Бурков обвиняется в электронном мошенничестве, мошенничестве с устройствами доступа к данным, а также сговоре с целью совершения электронного мошенничества, взломе компьютерных систем, хищении персональных данных и отмывании денег".

Согласно судебным документам, Бурков якобы управлял веб-сайтом "Cardplanet", который продавал номера платежных карт, многие из которых принадлежали гражданам США.

"Украденные данные с более чем 150 тыс. платежных карт были, предположительно, проданы на сайте Буркова и привели к совершению мошеннических покупок, сделанных с американских кредитных карт, на сумму более чем $20 млн", - говорилось в сообщении Минюста США.

Отмечается, что если Бурков будет признан виновным по всем статьям, ему грозит до 80 лет тюрьмы.

Бурков был задержан в аэропорту Тель-Авива в 2015 году, когда приехал в Израиль в отпуск. Позднее ему предъявили обвинения в преступлениях в сфере кибербезопасности. Сам себя он называет специалистом по информационной безопасности и отрицает обвинения в совершении вменяемых ему преступлений. Все время с момента задержания он провел в израильских тюрьмах.

Посольство РФ в США направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией Буркова.

1йф тг

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