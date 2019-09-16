Этот контент был опубликован 17 сентября 2019 г. 0:29

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Вашингтон. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Посольство России в США обратится в госдепартамент в связи с публикацией в СМИ недостоверных данных о причастности российских дипломатов ко взлому систем связи ФБР и шпионаже на территории США, сообщила пресс-служба посольства в Фейсбуке во вторник.

"Ни одного факта или доказательства нарушения российскими гражданами норм и законов США авторы так и не привели. При этом ряд содержащихся в статье безосновательных обвинений в адрес дипломатов и членов их семей представляет прямую угрозу для их безопасности. Намерены обратиться за разъяснениями в госдеп в связи с тем, что подобные провокационные публикации могут привести к актам насилия в отношении сотрудников посольства и их близких", - говорится в сообщении.

Все это свидетельствует только о хронической неспособности страны пребывания обеспечить нормальные условия работы нашей дипмиссии, уточняется в сообщении.

"Масштабный кризис "рашагейта" после обнародования доклада спецпрокурора Мюллера поставил под угрозу всю многолетнюю русофобскую кампанию в американских СМИ, подогревавшуюся т.н. "экспертным сообществом". Становится очевиден искусственный и сугубо внутриполитический "заказ" на очернение России и вышедшую из-под контроля санкционную истерию", - заявляет пресс-служба.

Посольство также напоминает, что ранее США так и не принесли свои извинения за разглашение банковской информации сотрудников дипмиссии через издание BuzzFeed.

"Не могли не обратить внимание на неуклюжую попытку через шпиономанию оправдать захват российской дипсобственности. Это новый разворот позорной для Вашингтона истории. Изначально ведь администрация обосновывала свои действия "российским вмешательством в выборы". Эта "теория" разваливается на глазах. Поэтому и приходится выдумывать небылицы", - говорится в сообщении посольства.

Портал Yahoo News ранее в понедельник со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что российские дипломаты, высланные из США в 2016 году, якобы могли вести слежку за спецподразделениями ФБР.

В МИД РФ связали информацию американских СМИ с началом нового электорального цикла в Соединённых Штатах.

"Мы сейчас входим в очень интересный период, который называется "до выборов президента США остался ровно год". И в этот период мы, к сожалению, будем видеть и слышать много фантастических историй, внезапных открытий, удивительных предвидений или, наоборот, каких-то раскопок из прошлого", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова "Коммерсантъ ФМ".

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