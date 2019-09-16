Этот контент был опубликован 17 сентября 2019 г. 0:20

Вашингтон. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Посольство России в США обратится в госдепартамент в связи с публикацией в СМИ недостоверных данных о причастности российских дипломатов ко взлому систем связи ФБР и шпионаже на территории США, сообщила пресс-служба посольства в Фейсбуке во вторник.

"Ни одного факта или доказательства нарушения российскими гражданами норм и законов США авторы так и не привели. При этом ряд содержащихся в статье безосновательных обвинений в адрес дипломатов и членов их семей представляет прямую угрозу для их безопасности. Намерены обратиться за разъяснениями в госдеп в связи с тем, что подобные провокационные публикации могут привести к актам насилия в отношении сотрудников посольства и их близких", - говорится в сообщении.

Все это свидетельствует только о хронической неспособности страны пребывания обеспечить нормальные условия работы нашей дипмиссии, уточняется в сообщении.

"Масштабный кризис "рашагейта" после обнародования доклада спецпрокурора Мюллера поставил под угрозу всю многолетнюю русофобскую кампанию в американских СМИ, подогревавшуюся т.н. "экспертным сообществом". Становится очевиден искусственный и сугубо внутриполитический "заказ" на очернение России и вышедшую из-под контроля санкционную истерию", - заявляет пресс-служба.

Портал Yahoo News ранее в понедельник со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что российские дипломаты, высланные из США в 2016 году, якобы могли вести слежку за спецподразделениями ФБР.

1мт гс

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