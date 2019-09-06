Этот контент был опубликован 7 сентября 2019 г. 1:14

Вашингтон. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Посольство РФ в США в связи с сообщениями в СМИ о том, что во время недавнего пожара на борту туристического судна в Калифорнии погибла, предположительно, уроженка России Юлия Крашенная направило новый запрос в Госдепартамент.

"Проводим проверку на предмет наличия у погибшей российского гражданства", - говорится в сообщении российской дипмиссии, размещённом в Твиттере.

Как сообщалось, пожар на судне Conception произошел 2 сентября. Данных о причине пожара пока не приводится.

По информации капитана береговой охраны Моники Рочестер, на борту судна находились 39 человек - 33 пассажира и шесть членов экипажа. Пятерым членам экипажа удалось спастись, так как в момент пожара они находились на верхней палубе и смогли спрыгнуть в море.

Спасатели уже извлекли из воды тела 25 человек. Еще девять человек считаются пропавшими без вести. Ведутся поисково-спасательные работы. Однако, по словам местных властей, надежды найти выживших практически нет.

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