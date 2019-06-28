Вашингтон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Дипломаты посольства РФ посетили экстрадированную 20 июня из Финляндии в США российскую гражданку Миру Тэраду в тюрьме города Александрии (штат Виргиния).
"Морально поддержали соотечественницу. Потребовали от американских властей обеспечения ее законных прав и интересов, а также предоставления ей квалифицированной медицинской помощи. Продолжим оказывать М.В.Тэраде необходимое консульско-правовое содействие", - говорится в сообщении посольства, опубликованного на официальной странице в фейсбуке.
Тэрада была экстрадирована из Финляндии по запросу американских властей. В США ее обвиняют в нарушении законодательства в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег. Она свою вину отрицает.
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