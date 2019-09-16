Этот контент был опубликован 17 сентября 2019 г. 0:26

Вашингтон. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия считает неуклюжей попытку Вашингтона оправдать захват российской дипсобственности через шпиономанию, сообщает пресс-служба посольство РФ в США в Фейсбуке во вторник.

"Не могли не обратить внимание на неуклюжую попытку через шпиономанию оправдать захват российской дипсобственности. Это новый разворот позорной для Вашингтона истории. Изначально ведь администрация обосновывала свои действия "российским вмешательством в выборы". Эта "теория" разваливается на глазах. Поэтому и приходится выдумывать небылицы", - говорится в сообщении.

Ранее посольству и его персоналу так и не были принесены извинения за разглашение их банковской информации через издание BuzzFeed, подчеркивается в сообщении. США перестали руководствоваться Венской конвенцией "о дипломатических сношениях в обращении с официальными представителями других государств".

Портал Yahoo News ранее в понедельник со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что российские дипломаты, высланные из США в 2016 году, якобы могли вести слежку за спецподразделениями ФБР.

1мт гс

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