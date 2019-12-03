Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 16:32

Берлин. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - В посольстве России в ФРГ не располагают новыми данными по делу о громком убийстве гражданина Грузии, сообщил журналистам во вторник представитель пресс-службы диппредставительства.

"По данному инциденту никаких дополнительных сведений ни от российских, ни от германских правоохранительных органов в посольство не поступало", - сообщил он.

Ранее во вторник телеканалы WDR, NDR и газета Sueddeutsche Zeitung сообщили, что расследованием убийства займется генпрокуратура ФРГ, так как считает, что "заказ на убийство" могло дать "российское государство или государственные органы Чеченской республики". По информации СМИ, дело перейдет к генпрокуратуре ФРГ уже на этой неделе.

Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа в центральном городском районе неподалеку от правительственного квартала Малый Тиргартен, район Моабит, по дороге в мечеть. Киллер дважды выстрелил в Хангошвили, тот скончался на месте.

Немецкие СМИ сообщили, что убитый гражданин Грузии был родом из Чечни, а задержанный по подозрению в убийстве - россиянин. Посольство РФ сообщило об оказании задержанному консульской помощи, указав, что проверяет гражданство мужчины. После этого пресс-секретарь прокуратуры Берлина Мартин Штельтнер сообщил "Интерфаксу", что подозреваемый имеет российское гражданство.

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