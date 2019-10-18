Этот контент был опубликован 18 октября 2019 г. 6:37

Токио. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Посольство России в Японии напомнило губернатору Токио Юрико Коикэ, что южные Курильские острова не принадлежат Японии.

"Уверены, что у Японии достаточно своих земель с прохладным климатом. Но российские южные Курилы к ним не относятся. Спорт должен объединять, а не служить поводом для конфронтационных "шуток"", - говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в Facebook в пятницу.

Днем ранее губернатор Токио Юрико Коикэ заявила в связи с планом Международного олимпийского комитета по переносу марафона летних Игр 2020 года и соревнований по спортивной ходьбе в Саппоро: "Если нужно прохладное место (...). Например, почему бы не провести их (соревнования) на северных территориях?"

"Северными территориями" в Японии называют острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи, принадлежащие России.

1вз тг

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