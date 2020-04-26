Этот контент был опубликован 27 апреля 2020 г. 1:42

Вашингтон. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Посольство РФ в Вашингтоне потребовало от американских властей безотлагательно провести тестирование на коронавирус у находящейся в тюрьме в США россиянки Богданы Осиповой и оказать ей необходимую медицинскую помощь, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

"Что касается Богданы Осиповой, Посольство в курсе сложившейся ситуации. 25 апреля нами была направлена нота в госдепартамент с требованием принять безотлагательные меры по недопущению заражения нашей соотечественницы коронавирусной инфекцией, а также провести ей медобследование, включая тестирование на COVID-19", - сообщил Антонов журналистам.

Он подчеркнул, что ожидает от американских властей, что медицинское обследование "будет проведено безотлагательно и Осиповой будет оказана необходимая помощь".

Антонов отметил, что российские дипломаты пристально следят за состоянием здоровья россиян, содержащихся в американских тюрьмах.

"Находимся в тесном контакте с госдепартаментом, федеральным бюро тюрем и непосредственно руководством исправительных учреждений", - сказал он.

В 2014 году Осипова, имеющая гражданство России и США, будучи беременной, забрала у мужа годовалую дочь и уехала в Россию, где родила вторую девочку. В сентябре 2017 года она вернулась в США, где была задержана по обвинению в похищении собственных детей. МИД РФ также требовал от властей США освободить Осипову. В настоящее время она приговорена к семи годам тюрьмы за похищение ребенка и вымогательство, в течение трех лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу $18 тыс. судебных издержек.

Ранее появилась информация о том, что российскую гражданку Осипову, которая отбывает наказание в тюрьме "Данбери", штат Конектикут, забрали на карантин.

В этой же тюрьме находится другой россиянин - лётчик Константин Ярошенко. Он был направлен на обследование после жалоб на симптомы коронавируса.

1йф тг

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