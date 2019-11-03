Москва. 3 ноября. ИНТЕРФАКС - Граждане РФ в аварии автобуса во Франции не пострадали, сообщает российское посольство
"По информации жандармерии департамента Сомм, среди пострадавших в инциденте с автобусом российских граждан нет", - сообщает посольство РФ во твиттере.
Ранее французский информационный портал "Курьер пикар" сообщил, что граждане России пострадали в воскресенье в результате ДТП с участием междугороднего автобуса, следовавшего по маршруту Париж-Лондон.
По его данным, автобус, в котором находились 32 пассажира, перевернулся на скользкой автотрассе и свалился в кювет в департаменте Сомм.
аг