Этот контент был опубликован 2 сентября 2019 г. 19:53

Москва/Вашингтон. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Посольство России в США выясняет, есть ли российские граждане среди пострадавших в результате пожара на судне у калифорнийского острова Санта-Крус, сообщил Консульский отдел РФ в США.

"Консульский отдел Посольства России в США выясняет, не пострадали ли в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии наши сограждане. В соответствии с установленной процедурой запросили госдеп США", - сообщается на странице консульства в Facebook.

Ранее в понедельник стало известно, что у берегов острова Санта-Крус (Калифорния) произошло возгорание на судне. Береговая охрана США сообщила о 5 спасенных и 33 пропавших без вести членах экипажа. Местные СМИ сообщали, что несколько десятков человек, вероятно, погибли при пожаре на судне.

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