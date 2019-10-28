Москва/София. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Посольство РФ в Болгарии воздержалось от комментариев в связи с появившейся информацией о высылке российского дипломата из этой страны.

"Со своей стороны посольство от комментариев воздерживается", - заявила представитель посольства РФ в Болгарии "Интерфаксу" в понедельник.

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