Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 16:04

Москва. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Посольство РФ в Болгарии воздержалось от комментариев в связи с появившейся информацией о высылке российского дипломата из этой страны.

"Со своей стороны посольство от комментариев воздерживается", - заявила представитель посольства РФ в Болгарии "Интерфаксу" в понедельник.

Прокуратура Болгарии ранее в понедельник сообщила, что российский дипломат подозревается в шпионаже против республики. В сообщении на сайте надзорного ведомства отмечается, что первый секретарь посольства РФ в Софии "с сентября 2018 года проводил разведывательную деятельность", общаясь с болгарскими гражданами, в том числе высокопоставленными должностными лицами, имеющими доступ к секретной информации Болгарии, ЕС и НАТО.

"Целью встреч было получение в целях разведки такой информации, которая составляет государственную тайну", - сообщили в прокуратуре. Имя дипломата не называется.

В свою очередь, в СМИ появилась информация о том, что Болгария высылает российского дипломата в связи с расследованием.

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