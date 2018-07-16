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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 22:45 16.07.2018 - 22:45

Вашингтон. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Российское посольство в Вашингтоне выясняет обстоятельства задержания и место нахождения гражданки РФ Марии Бутиной, задержанной в США по подозрению в шпионаже, и добивается от американских властей доступа к ней.

"Консульский отдел Посольства России в Вашингтоне выясняет обстоятельства задержания М.В.Бутиной и ее местонахождение. Находимся в контакте с американскими властями", - сообщили "Интерфаксу" в российской дипмиссии.

"Добиваемся от них консульского доступа к российской гражданке с целью защиты ее законных прав", - подчеркнули в Посольстве.

Ранее Минюст США в понедельник выдвинул обвинения в адрес гражданки России Марии Бутиной в связи с подозрениями в шпионаже и ведении деятельности в качестве агента Российской Федерации, как сообщалось в решении суда округа Колумбия, опубликованном на сайте ведомства.

По версии следствия, М.Бутина с 2015 года и, возможно, ранее в округе Колумбия и в других местах занималась конспиративной деятельностью в пользу правительств других государств, в первую очередь РФ. Также отмечалось, что она использовала личные отношения с гражданином США, имеющим влияние на политику Вашингтона.

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