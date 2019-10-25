Этот контент был опубликован 26 октября 2019 г. 1:41

Вашингтон. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Все больше американских политиков осознают абсурдность обвинений против россиянки Марии Бутиной, отбывшей тюремный срок в США, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

"Мария Бутина вылетела на Родину. Важно, что все больше американских политиков понимает абсурдность выдвинутых против неё обвинений", - говорится в сообщении, размещенном в "Твиттере" российской дипмиссии.

Дипломаты пожелали Бутиной "скорейшего воссоединения с родными и близкими, восстановления сил после выпавших на ее долю нелегких испытаний".

Ранее стало известно, что Бутина вылетела из международного аэропорта Майами (MIA) в Москву рейсом авиакомпании "Аэрофлот" SU-111. Самолет Airbus 330 совершит посадку в аэропорту "Шереметьево" в 12:15 по времени Москвы 26 октября.

"Я бы, конечно, предпочла быть известной в связи с чем-нибудь другим, но, если это произошло таким образом, я считаю, что мир имеет право знать правду, что со мной произошло. И я верю, что справедливость будет восстановлена", - сказала Бутина в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) перед вылетом.

Утром в пятницу Бутину освободили из тюрьмы в США и передали в ведение сотрудников американской иммиграционной и таможенной службы. Там она находилась под стражей, ожидая депортации.

Член палаты представителей США, республиканец Томас Масси выразил мнение у себя в "Твиттере", что Бутину "заключили в тюрьму, чтобы удовлетворить процветающую сейчас русофобию в США".

Бывшая помощница сенатора Александра Торшина, создательница общественного движения "Право на оружие" Бутина въехала в США по студенческой визе, поскольку училась в университете в Вашингтоне до весны 2018 года. Она была арестована 15 июля 2018 года. Минюст США предъявил ей обвинения в преступном сговоре для работы в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США конспиративной деятельностью в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США. В конце 2018 года Бутина признала вину в нарушении закона США об иноагентах и пошла на сделку с прокуратурой.

26 апреля суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России. При этом ей зачли в срок девять месяцев, уже проведенных в заключении в ожидании вердикта суда. После депортации россиянка не сможет в течение 10 лет обращаться за разрешением на въезд в США.

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