Этот контент был опубликован 20 июня 2019 г. 0:44

Вашингтон. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Российские дипломаты проконтролируют процесс депортации на Родину россиянина Олега Тищенко, осуждённого в США за контрабанду продукции военного назначения, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

"Американская юстиция огласила очередной обвинительный приговор в отношении российского гражданина. По надуманному обвинению (контрабанда продукции военного назначения) осуждён доставленный ранее из Грузии в США О.Тищенко (...) Со своей стороны проконтролируем процесс депортации россиянина в Россию", - говорится в заявлении российской дипмиссии.

В посольстве сообщили, что с учетом уже отбытого срока Тищенко был передан иммиграционным властям США в зале суда для его последующей депортации, в настоящее время он направляется на Родину.

Российские дипломаты подчеркнули, что "глубокого разочарованы подобной практикой американских властей".

"Призываем отказаться от неё в пользу налаживания эффективного взаимодействия правоохранительных структур двух стран", - говорится в заявлении.

В дипмиссии отметили, что в период нахождения Тищенко в тюрьме города Солт-Лейк-Сити, штат Юта "посольство постоянно поддерживало с ним связь, отстаивало его права и законные интересы, добиваясь смягчения условий пребывания в заключении".

Ранее сообщалось, что Тищенко было предъявлено обвинение по пяти пунктам, включая контрабанду, нарушение закона об экспорте вооружений и заговор против интересов США.

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