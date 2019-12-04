Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 2:48

*** Посольство РФ в Вашингтоне: США воспрепятствовали визиту директора департамента МИД РФ Мальгинова

***США последовательно ограничивают въезд российским официальным представителям и срывают важнейшие переговоры

Вашингтон. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - США не выдали въездные визы делегации Федерального казначейства для участия в конференции по аудиту 3 декабря, а также воспрепятствовали визиту директора департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Олега Мальгинова, сообщили в Посольстве РФ в Вашингтоне.

"Совсем недавно визы не получила делегация нашего Федерального казначейства, которая должна была прибыть в Вашингтон 3 декабря для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии", - говорится в распространенном сообщении российской дипмиссии.

Отмечается, что "госдеп также воспрепятствовал посещению Молодежного форума в Нью-Йорке 28-29 ноября 2019 г. директором Департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом О.Мальгиновым".

В посольстве подчеркнули, что "официальные власти США последовательно ограничивают въезд наших официальных представителей и срывают важнейшие переговорные форматы".

"Подобные действия американских властей ведут к дальнейшей деградации и без того непростых отношений между двумя странами и противоречат заявлениям представителей Администрации США о необходимости их нормализации", - отмечается в сообщении.

Российские дипломаты ожидают, что "американская сторона откажется от порочной визовой практики".

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