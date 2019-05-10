Этот контент был опубликован 10 мая 2019 г. 14:13

Москва/Берлин. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Германские правоохранительные органы расследуют случай вандализма на советском воинском кладбище в городе Шпремберге, сообщает посольство РФ в Германии.

"Спустя несколько часов после завершения торжественных мероприятий по случаю 74-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне на советском воинском кладбище в г.Шпремберге (федеральная земля Бранденбург) неизвестные осквернили могилы падших советских воинов. По предварительной информации, злоумышленники нанесли на надгробия нацистскую символику и распылили на них краску", - говорится в сообщении на странице посольства в Фейсбуке.

"Германские правоохранительные органы начали расследование. Местные власти приступили к работе по очистке и восстановлению кладбища", - отмечается в сообщении.

Сотрудники военно-мемориального отдела при посольстве выехали в Шпремберг.

Со своей стороны пресс-служба местного полицейского отделения сообщила, что полиция ищет свидетелей. "Представители уголовно-полицейской службы незамедлительно сформировали следственную группу для выяснения обстоятельств этих преступлений в связи с использованием символики организаций, запрещенных конституцией, и просит население о помощи", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Внимательный прохожий увидел несколько свастик", - сообщили в полиции.

По информации полиции, на детали мемориальных построек на кладбище распылили краску из баллончиков и начертили четыре свастики размером 1,5 на 1,5 метра. Также краску распылили на имена солдат на надгробиях.

Бургомистр города Кристине Хернтир осудила преступление, она заявила, что оно глубоко "ранит всех жертв и тех, кто выжил в ужасах Второй мировой войны", заявление цитирует радиостанция "Рбб".

По данным радиостанции, ущерб городу составил несколько тысяч евро, теперь администрация города будет приводить камни на кладбище в порядок.

На кладбище в Шпремберге находятся захоронения 678 погибших солдат и офицеров Красной Армии. Там воевали части Первого Украинского фронта.

1тф БП

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