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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 11:49 11.07.2018 - 11:49

Москва/Афины. 11 июля. ИНТЕРФАКС - В посольстве РФ в Греции не комментируют сообщения местных СМИ о высылке российских дипломатов из Афин.

"Посольство не комментирует сообщения греческих СМИ", - заявил "Интерфаксу" представитель российской дипмиссии.

Собеседник агентства подчеркнул, что посольство "активно работает над продвижением позитивной повестки дня российско-греческих отношений, над продвижением нашего двустороннего сотрудничества по всем азимутам".

"Нам, поверьте, есть чем заниматься", - отметил он.

Ранее в среду газета "Катимерини" сообщила о решении Афин выслать двух российских дипломатов, еще двум запрещен въезд в страну, их обвинили во вмешательстве во внутренние дела и незаконных действиях в отношении национальной безопасности греческого государства.

По данным издания, Афины обвиняют российских дипломатов в попытках сбора и распространения информации и подкупе государственных чиновников, в том числе в том, что касается такой чувствительной внутренней проблемы, как соглашение между Грецией и бывшей югославской республикой Македонией вокруг названия этого соседнего государства.

Собеседники газеты отметили, что эта инициатива последовала за многочисленными скоординированными усилиями, связанными с расширением российского влияния в Греции, которое помимо прочего связано с деятельностью Императорского православного палестинского общества. В частности, продолжает газета, речь идет о попытках оказания влияния через денежные вознаграждения на муниципальные и городские структуры греческой православной церкви, а также о том, чтобы заручиться влиянием на горе Афон.

Тем временем, в МИД РФ анонсировали зеркальный ответ действия греческих властей.

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