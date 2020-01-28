Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 5:23

Москва/Пекин. 28 января. ИНТЕРФАКС - В связи с введением китайскими властями ограничений на передвижение в провинции Хубэй в рамках борьбы с распространением нового коронавируса посольство России в Китае уточняет возможность и порядок выезда соотечественников с территории провинции, сообщает во вторник сайт дипмиссии.

"По имеющейся у нас информации, решение в отношении определения схемы выезда иностранных граждан из региона на текущий момент не принято. В предварительном плане выезд из Хубэя обусловлен последующим обязательным 14-дневным карантином, однако практический механизм находится на стадии проработки, сроки его реализации пока не определены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что местные власти выражают готовность обеспечить максимальную адресную поддержку иностранцам, находящимся в данный момент на территории провинции. Пока китайская сторона исходит из предпочтительности сохранения текущего режима пребывания.

"Нам сообщают, что на всех уровнях административного управления предпринимаются все меры для ограничения распространения вируса. Местные органы власти намерены и впредь гарантировать стабильное снабжение жителей городов провинции Хубэй продуктами питания, предметами первой необходимости и другими бытовыми товарами. Иностранным гражданам рекомендовано оставаться в местах их пребывания, неукоснительно соблюдать необходимые меры по профилактике заболевания", - говорится в сообщении.

Посольство призывает соотечественников с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и сохранять спокойствие.

"Будем дополнительно оповещать граждан Российской Федерации при появлении новой значимой информации о сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.

тг

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