Этот контент был опубликован 3 февраля 2020 г. 6:38

Москва/Ппекин. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Покинуть китайскую провинцию Хубэй, откуда начал распространяться новый тип коронавируса, выразили готовность 133 россиянина, сообщает посольство РФ в Китае.

"По состоянию на 3 февраля, число российских граждан, выразивших готовность покинуть провинцию Хубэй в рамках намеченной эвакуации, составляет 133 человека, из них 85 человек находятся в г.Ухань", - говорится в сообщении на официальной странице посольства "ВКонтакте", опубликованном в понедельник.

В дипмиссии уже начали формировать список россиян, которые должны в срочном порядке покинуть территорию провинции.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что потребовалось определенное время для завершения согласования полетной информации китайской стороной, эвакуация российских граждан из Китая самолётами Воздушно-космических сил КС будет осуществляться 3-4 февраля.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что пять военных самолетов, которые будут задействованы в операции, прибыли на аэродром в Восточном военном округе.

На каждом самолете находятся военные медики и специалисты Минобороны России в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты и необходимыми медицинскими препаратами.

В ведомстве сказали, что 1 февраля по поручению президента РФ Владимира Путина министр обороны Сергей Шойгу дал указания о создании авиационной группировки для эвакуации российских граждан из КНР.

Жертвами нового коронавируса в Китае стали более 300 человек, заражены около 17 тыс. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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