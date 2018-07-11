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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 19:47 11.07.2018 - 19:47

Лондон. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Российское посольство в Лондоне намерено в интересах установления истины в "деле Солсбери" потребовать от властей Великобритании раскрыть программы синтеза отравляющих веществ, в том числе известных на Западе под названием "новичок".

"Намерены потребовать от британских властей раскрытия имеющейся программы по синтезу боевых отравляющих веществ в Великобритании, в том числе тех, которые относятся к массиву изучаемых на Западе новых нервнопаралитических веществ под общим названием "новичок". Обнародование соответствующих данных будет в интересах всех, кто стремится к установлению истины в деле Солсбери", - говорится в ответе пресс-секретаря дипмиссии на вопрос СМИ о деятельности секретной химической лаборатории Минобороны Великобритании в Портон-Дауне.

Ответ размещен в телеграм-канале посольства.

Пресс-секретарь сообщил, что запрос посольства о встрече с главой химлаборатории в Портон-Дауне был проигнорирован британской стороной, однако некоторые высказывания британских политиков и обстоятельства позволяют сделать вывод, что в Соединенном Королевстве велись соответствующие исследования и имеются образцы вещества.

"В условиях, когда лаборатория имеет в своем распоряжении это вещество, а два инцидента произошли не далее 10 километров от этого объекта, утверждения официального Лондона и британских СМИ о "российском следе" в отравлении Скрипалей как о единственной правдоподобной версии случившегося попросту абсурдны", - заявил пресс-секретарь.

Как сообщалось, 30 июня в городе Эймсбери мужчина и женщина были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери. Позже женщина скончалась.

Позднее британская полиция сообщила, что пара получила отравление якобы в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, в марте в Солсбери пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность за случай со Скрипалями британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

др

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